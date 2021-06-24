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Karatay Yaz Spor Okulları ön kayıtları başladı - Son Dakika

Karatay Yaz Spor Okulları ön kayıtları başladı

24.06.2021 17:10
Karatay Yaz Spor Okulları ön kayıtları başladı, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, çocukların sporla tanışması, sporu daha çok sevmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşabilmeleri hedefiyle yürüttüğü "Karatay Yaz Spor Okulları" projesinde ön kayıtları almaya başladı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, çocukların sporla tanışması, sporu daha çok sevmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşabilmeleri hedefiyle yürüttüğü "Karatay Yaz Spor Okulları" projesinde ön kayıtları almaya başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca amaçlarını ilçeyi sporun merkezi yapmak olarak özetleyerek, "Karatayımız, sportif faaliyetlerde adından söz ettirecek başarılı gençlerimizi içerisinde barındırıyor. Amacımız, bu cevhere sahip gençlerimizin gözündeki ışığı, parıltıyı artırmak ve onları geleceğe daha güçlü hazırlamaktır" dedi.

Çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlama hedefiyle harekete geçen Karatay Belediyesi, "Karatay Yaz Spor Okulları" için ön kayıtları almaya başladı. Bu yaz 9 branşta eğitimin verileceği Karatay Belediyesi Yaz Spor Okulları'na kayıtlar internet üzerinden yapılıyor. Veliler, daha detaylı bilgi almak ve çocuklarının ön kaydını yaptırabilmek için sporokullari.karatay.bel.tr adresini ziyaret edebiliyor. Karatay Belediyesi Yaz Spor Okulları'na ön kayıtlar sadece internet üzerinden yapılabilecek. 2006 ile 2015 arası doğumlu çocukları kapsayan eğitimler için ön kayıtlar 2 Haziran Pazar günü saat 23.59 itibariyle sona erecek. Kayıtlarını başarıyla tamamlayan veliler, kendilerine gelecek bilgilendirme mesajına göre hareket edecek. Veliler ayrıca Karatay Yaz Spor Okulları ile ilgili 0332 350 13 13 numaralı telefondan da bilgi alabilecek. Kesin kayıt listeleri, 30 Haziran 2021 Çarşamba günü sporokullari.karatay.bel.tr adresinden duyurulacak. Karatay Yaz Spor Okulu eğitimleri 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Ağustos 2021 Cuma günü sona erecek.

Karatay Yaz Spor Okulları'nda eğitimler 5 tesiste yapılacak. Sporculara pandemi kuralları gereği hijyenik şartlarda branşlarında profesyonel antrenörler eşliğinde eğitimler verilecek. Futbol, basketbol, voleybol, karate, taekwondo, jimnastik, kick boks, masa tenisi ve satranç olmak üzere olmak üzere toplam 9 branşta eğitimler verilecek. Kayıt yaptıran sporcular, branşlarına göre Pazartesi, Çarşamba, Cuma veya Salı, Perşembe, Cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün eğitim alacak. Karatay Yaz Spor Okulları'nda eğitimler ise Şehit Nihat Gün Spor Tesisi, Cemil Keleşoğlu Lisesi Spor Salonu, Ali Ulvi Kurucu Lisesi Spor Salonu, Ulubatlı Hasan Mahallesi Spor Salonu ile Celalettin Karatay Kongre ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"Amacımız çocuklarımızı geleceğe çok daha güçlü hazırlamak"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak onları spora yönlendirmek ve çocuklara sporu sevdirmek amacıyla "Karatay Yaz Spor Okulları" projesini uyguladıklarını belirtti. Başkan Hasan Kılca, "İlçemizi sporun ve sporcunun merkezi yapma hedefiyle çıktığımız yolda çocuklarımızı sporla tanıştırmak, sporu sevdirmek ve bu konuda kendilerini geliştirip ilerlemelerini sağlamak amacıyla 'Karatay Yaz Spor Okulları' projesini 2019'da hayata geçirmiştik. Yüksek bir katılımla ve güzel bir verimle o dönem geçirmiştik. Bu güzel başlangıç, yeniden canlandırdığımız Karatay Spor Kulübümüze de önemli katkılar sağladı. Bu projemiz sayesinde yaz spor okulumuzdan birçok sporcumuz, kulüp bünyesinde lisanslı sporcular oldu. Ancak maalesef geçtiğimiz yıl Covid-19 salgınının yüksek etkileri dolayısıyla spor okullarımızı erteleme kararı almıştık. Bu yıl ise gerek yüksek aşılama oranları gerekse de salgın etkilerinin azalarak normalleşme sürecinin başlamış olması dolayısıyla kısıtlı kontenjan ve kısıtlı branşlar ile spor okullarımızı açma kararı aldık. Sporun tüm güzellikleriyle geleceğe hazırlanmak, ilçemizin spor hayatına ve sizlerin sportif çalışmalarına destek olmak için attığımız bu adım inşallah daha ileride çok güzel neticelere ulaşacak. Karatayımız sportif faaliyetlerde inanıyorum ki adından söz ettirecek başarılı gençlerimizi içerisinde barındırıyor. Amacımız bu cevhere sahip gençlerimizin gözündeki ışığı, parıltıyı artırmak ve onları geleceğe daha güçlü hazırlamak; sportif eğitimi yaygınlaştırmak" ifadelerini kullandı. - KONYA

Karatay Yaz Spor Okulları ön kayıtları başladı
Karatay Yaz Spor Okulları ön kayıtları başladı
Karatay Yaz Spor Okulları ön kayıtları başladı
Karatay Yaz Spor Okulları ön kayıtları başladı

Spor Okulları, Hisarcık, Karatay, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karatay Yaz Spor Okulları ön kayıtları başladı - Son Dakika Spor


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