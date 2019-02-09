Son Dakika Haberleri: Karatay, Yeniden Dünya Şampiyonu

Karatay, Yeniden Dünya Şampiyonu

43 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un taekwandocusu Ayşe Dudu Karatay, 8. Para-Teakvondo Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Karatay, Yeniden Dünya Şampiyonu, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un taekwandocusu Ayşe Dudu Karatay, 8. Para-Teakvondo Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı taekwandocusu Ayşe Dudu Karatay 68 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen 8. Para-Teakvondo Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Antalya'da düzenlenen şampiyonada ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmeyi başaran Karatay,2020 Paralimpik Olimpiyatları öncesi iddialı olduğunu gösterdi.

2018 yılında düzenlenen Para-Teakvondo Dünya Şampiyonasında şampiyon olarak zirvede yer alan Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı sporcusu Karatay, 2019 yılında da başarılarını sürdürmeye başladı. Milli takımın ve Büyükşehir Kağıtspor'un gururu başarılı sporcusu ilk önemli sınavını Para-Tekvando Dünya Şampiyonasında sergiledi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:20 Kaynak: İHA

Spor
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