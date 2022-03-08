Karatay zabıta ekiplerinden marketlere etiket denetimi - Son Dakika
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Karatay zabıta ekiplerinden marketlere etiket denetimi

08.03.2022 13:31
Karatay zabıta ekiplerinden marketlere etiket denetimi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle son günlerde vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle son günlerde vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı.

Karatay zabıta ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları denetimlerle özellikle marketlerin depoları, stok durumlarının kontrolü ile marketlerdeki raf fiyatları ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler aynı zamanda, ürünlerin son kullanma tarihlerinin de denetimini gerçekleştirdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Karatay Belediyesi olarak ilçemiz genelinde hemşehrilerimizin alış verişlerde yaptığı marketlerdeki denetimlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle son günlerde vatandaşlarımızın yoğun şikayetler üzerine ekiplerimiz rutin olarak yaptığı denetimlerini sıklaştırdı ve raf etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının karşılaştırmasını yapıyorlar. Denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek. Karatay Belediyesi olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Karatay zabıta ekiplerinden marketlere etiket denetimi
Karatay zabıta ekiplerinden marketlere etiket denetimi

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Hisarcık, Karatay, Zabıta, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karatay zabıta ekiplerinden marketlere etiket denetimi - Son Dakika


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