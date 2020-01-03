Karatay Ziraat Odası Başkanı: Faiz indirimi yeni kredi çekecekler için bir ümit - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karatay Ziraat Odası Başkanı: Faiz indirimi yeni kredi çekecekler için bir ümit - Son Dakika

Karatay Ziraat Odası Başkanı: Faiz indirimi yeni kredi çekecekler için bir ümit

6 saat önce

KARATAY Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, tarımsal kredi faizlerinin yüzde 12'den 9'a düşürülmesini değerlendirdi.

Karatay Ziraat Odası Başkanı: Faiz indirimi yeni kredi çekecekler için bir ümit, System.String[]

KARATAY Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, tarımsal kredi faizlerinin yüzde 12'den 9'a düşürülmesini değerlendirdi. Kavuneker, bu faiz indiriminin özellikle yeni kredi alacak çiftçiler için bir ümit olacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale'de gerçekleştirilen, "Çanakkale İş Dünyası Buluşması" etkinliğinde yaptığı açıklamada esnaf kredileri ve tarımsal kredilerde kamu bankalarının kredi faizlerini düşürdüğünü açıkladı. Albayrak, kamu bankalarının esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdüğünü açıkladı. Bu kararı değerlendiren Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Faizleri 12'den 9'a düşürdükleri için hükümetimize, bakanımıza teşekkür ediyoruz. Konya çiftçisi geçtiğimiz senelerde 4 yıl üst üstte kuraklık ve buna benzer afetler atlattı. Geçen yılki doludan dolayı devletimiz yaralarımızı sardı. Onun haricinde 4 yıldır bizim çiftçimizin Ziraat Bankalarına, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve özel bankalara birikmiş borcu var. Çiftçilerin geçmiş dönemdeki borçlarının faizlerinin kaldırılması ve bunun 4-5 yıla yayılarak yapılandırılması gerekiyor. Çiftçi geçen yıl Tarım Kredi Kooperatifinden yüzde 33 faiz ile mazot, sertifikalık tohumluk, gübre, yem kredisi kullandı. Borçlu olan çiftçinin Ziraat Bankasındaki limitleri doldu zaten. Çiftçinin Ziraat Bankasındaki, Tarım Kredi Kooperatifindeki borçları 4-5 yıla yayılmalı, faizler kaldırılmalı" dedi.

YENİ KREDİ ÇEKECEKLER İÇİN BİR ÜMİT

Faiz indiriminin özellikle yeni kredi çekecek çiftçilerin için güzel bir ümit olduğunu belirten Kavuneker, "Yeni müracaat yapacak çiftçiler için faiz indirimi bir ümittir. Geçmiş dönemdeki borçlu çiftçinin zaten bankadaki limiti doldu. Çiftçi o nedenle özel bankalara yöneldi. Yüzde 9 yapandan Allah razı olsun. Yeni kredi alacaklar, müracaat yapacaklar için bir fırsat ama geçmişte kredi çekmiş ve ödeyemeyenler için bu bir fırsat olmaz" dedi.


Karatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

1 çocuk annesi kadın, evlilik vaadiyle 95 bin lira dolandırıldı
Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
21:16 Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Irak'a seyahat' uyarısı - Son Dakika
21:16 Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüştü - Son Dakika
21:13 Kar yağışını "Kışa Merhaba Festivali" ile kutladılar - Son Dakika
21:13 Çorum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne-oğul, öldü - Son Dakika
21:10 15 Temmuz ailelerinin gözyaşları sel oldu - Son Dakika
20:48 ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 21:20:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karatay Ziraat Odası Başkanı: Faiz indirimi yeni kredi çekecekler için bir ümit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]