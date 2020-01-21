Karataylı emekliler "Konaklarda" sosyalleşiyor - Son Dakika
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Karataylı emekliler "Konaklarda" sosyalleşiyor

6 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ilçenin dört bir yanında hizmet veren 22 Emekli Konağı, Karatay'da yaşayan yüzlerce emeklinin sosyal yaşamına önemli katkılar sunuyor.

Karataylı emekliler

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ilçenin dört bir yanında hizmet veren 22 Emekli Konağı, Karatay'da yaşayan yüzlerce emeklinin sosyal yaşamına önemli katkılar sunuyor.


Karatay Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 22 adet Emekliler Konağı sayesinde emekli vatandaşların hem sosyalleşmesine, hem de emekliliğin tadını çıkarmalarına önemli katkılar sağlıyor. Emekli Konakları, her gün ortalama 750'nin üzerinde emekli vatandaşı ağırlıyor. Emekli Konaklarında hem dinlenip günün stresini atan, hem de emekliler arası dayanışma ve iletişimi pekiştiren vatandaşlar, böylece günlük yaşamlarında daha da sosyalleşmiş oluyorlar.


"Emeklilerimizin iyi ve kaliteli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz"


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak Emekli Konaklarını emeklilerin rahat ve huzurlu bir ortamda dostlarıyla güzel vakit geçirmeleri için hayata geçirildiğine vurgu yaparak bu kapsamda Karataylı emeklilerin çok şanslı olduğunu söyledi. Başkan Kılca, "Belediye olarak her yaştan vatandaşlarımıza yönelik birçok proje ve hizmeti hayata geçirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik olduğu kadar, emekli olup yaşamlarını ilçemizde sürdüren vatandaşlarımıza yönelik de bugüne kadar 22 Emekli Konağı hizmete sunuldu. Bu gerçekten hem bizler, hem de emeklilerimiz açısından son derece güzel bir hizmet. Sabah saatleri itibariyle Emekli Konaklarımıza uğrayan emekli vatandaşlarımız, dostlarıyla temiz ve ferah ortamlarda sıcak çay eşliğinde samimi sohbetler yaparak güzel vakitler geçiriyor. Emekli Konaklarının hizmeti sadece bununla sınırlı değil elbette. Karatay Belediyesi olarak emekli konaklarımızdan faydalanan tüm vatandaşlarımıza yönelik sosyal, kültürel ve eğitime dönük birçok etkinlik de yapıyoruz. Gezi programlarımız, birçok kurum ve kuruluşla işbirliğiyle yürüttüğümüz projeler, emeklilerimiz için sağlık taramaları uygulamalarımız gibi daha pek çok hizmetimizle, emeklilerimizin iyi ve kaliteli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de Karataylı hemşehrilerimiz için çok daha güzel ve önemli projeyle hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:44 Kaynak: İHA
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