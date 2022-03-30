Karataylı sporcuların atıcılık başarısı kupa ve madalyalarla taçlandı - Son Dakika

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun Bursa'da düzenlediği "Skeet Federasyon Kupası" müsabakalarında Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımı sporcuları, kendi kategorilerinde dereceler elde etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, büyük bir mücadeleye sahne olan Skeet Federasyon Kupası'nda "Büyük Bayanlar" kategorisinde milli sporcu Nur Banu Balkancı altın madalya, "Yıldız Erkekler" kategorisinde Muhittin Can Önür gümüş madalya kazandı. "Büyük Erkek" takım kategorisinde ise milli sporcular Onur Atak, Salih Hafız ve Ahmet Baran üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sporcuları, antrenör ve kulüp yöneticilerini tebrik etti. İlçede sportif faaliyetleri daha da artıracaklarını aktaran Kılca, sporun birleştirici ruhunu Karatay'ın tamamına yaymayı hedeflediklerini bildirdi.