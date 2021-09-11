Karate 1 Gençlik Ligi'nin üçüncü ayağı İstanbul'da yapılacak

Dünya Karate Federasyonunun önemli organizasyonlarından Karate 1 Gençlik Ligi'nin (Youth League) üçüncü ayağı 17-19 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyona 57 ülkeden 900'e yakın sporcu katılacak.

WOW Convention Center'da yapılacak organizasyonda 12-14 yaş aralığındaki sporcular tatamiye çıkacak. Organizasyonun ilk iki ayağına Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Hırvatistan ev sahipliği yapmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, büyük heyecanla bekledikleri organizasyona hazır olduklarını belirtti.

Mart ayında Karate 1-Premier Lig'e ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Kör, "Organizasyon tecrübemiz ve tesislerimizle bugüne kadar çok önemli şampiyonaları başarıyla düzenledik. Mini bir dünya gençler şampiyonası niteliğindeki bu şampiyonayı da en iyi şekilde düzenleyeceğiz. Kalabalık bir kadroyla mücadele edeceğimiz turnuvada sporcularımızın da başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.