Karate 1 Premier League'de Türk karateciler 7 dalda finale yükseldi - Son Dakika

Karate 1 Premier League'de Türk karateciler 7 dalda finale yükseldi

13.03.2021 21:03
Karate 1 Premier League'de Türk karateciler 7 dalda finale yükseldi, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Premier League'de Türk karateciler 7 dalda finale yükseldi.

İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Premier League'de Türk karateciler 7 dalda finale yükseldi. Pazar günü sona erecek organizasyonda sporcular 9 bronz madalya maçına çıkacak.

Bir yıl aradan sonra karatede düzenlenen ilk uluslararası organizasyon olma özelliğini taşıyan Karate 1 Premier League'de Türk sporcular 7 kategoride finale yükseldi. Organizasyonun ilk gününde 5 final,3 bronz maçı hakkı kazanan karateciler, ikinci gün de 2 final ve 6 üçüncülük maçı şansı yakaladı. Erkekler katada ilk 2 turda grubunda en yüksek puanı elde ederek son 4'e kalan Avrupa ikincisi Ali Sofuoğlu, yarı finalde de 27 puan alarak ilk sırayı aldı ve finalist oldu. Sofuoğlu, finalde dünya sıralamasında zirvede bulunan İspanyol Damien Quintero ile karşılacak.

Kadınlar kumite +68 kilonın favori isimlerinden Meltem Hocaoğlu, ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Lüksemburglu Pola Giorgetti'yi 4-0, çeyrek finalde ise Hollandalı Vanesca Nortan'ı 4-2 mağlup ederek yarı finale çıktı. Yari finalde İtalyan Clio Ferracuti karşısında baştan sona üstün olan Hocaoğlu, rakibini bitime 16 saniye kala teknik üstünlükle yenerek altın madalyane çıkma hakkı kazandı.MERVE VE UĞUR BRONZ MAÇINA ÇIKACAK84 kiloda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanan Uğur Aktaş ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Slovakya'dan Tomas Kosa'yı 6-1, üçüncü turda Azeri Aykhan Mamayev'i hakem kararıyla 4-1, çeyrek finalde ise Makedon Berat Jakupi'yi 3-0 mağlup etti. Yarı finalde Kazak Daniyar Yuldashev'e çekişmeli maçta 2-1 mağlup olan Aktaş şampiyonluk şansını kaybetti ve üçüncülük maçına kaldı.61 kiloda son Avrupa şampiyonu Merve Çoban ikinci turdan başladığı organizasyonda sırasıyla Özbek Barno Mirzaeva, İsviçreli Nina Radjenovic ve Rus Alana Kochieva'yı geçerek yarı finale çıktı.Karate 1 Premier League İstanbul'da yarın erkekler kata, kadınlar takım kata, erkekler kumite 84, +84, kadınlar kumite 61, 68 ve +68 kg kategori maçları yapılacak. Yarı final maçında İranlı Rozita Alipourkeshka karşısında maç 1-1 devam ederken bitime 89 saniye kala dördüncü ceza puanını alaral diskalifiye olan Çoban, altın madalya şansını kaybetti.Karate 1 Premier League'in ikinci gününde erkekler katada Enes Özdemir ile kadınlar katada Türkiye A, Türkiye B ve Türkiye C takımları üçüncülük maçı yapmaya hak kazandı.

72 ülkeden 584 sporcunun katıldığı turnuva pazar günü yapılacak finallerle sona erecek. Organizasyonda üçüncülük maçları saat 09.00'da, finaller ise 15.00'te başlayacak.


Karate 1 Premier League'de Türk karateciler 7 dalda finale yükseldi

Premier Lig, İstanbul, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karate 1 Premier League'de Türk karateciler 7 dalda finale yükseldi - Son Dakika Spor


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