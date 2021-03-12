Pandemi sonrası ilk uluslararası organizasyon olan Karate 1 Premier Lig, İstanbul'da başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birçok önemlin alındığı organizasyonun ilk gününde, çeşitli kilolarda eleme müsabakaları gerçekleştirildi.
WOW Convention Center'da düzenlenen organizasyonda 80'e yakın ülkeden yaklaşık 650 sporcu tatamiye çıkacak.
Dünya Karate Federasyonunun (WKF) koronavirüs pandemisi önlemleri altında müsabakalar seyircisiz bir şekilde gerçekleştiriliyor.
İlk iki günde elemeler ve yarı finallerin gerçekleştirileceği organizasyonda, 14 Mart Pazar günü finaller yapılacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Karate 1 Premier Lig, İstanbul'da başladı - Son Dakika Spor