Karate 1 Premier Lig yarın Çin'de start alacak

2020 Tokyo
Olimpiyatları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'de sezonun 4. etabı yarın Çin
'de başlayacak. Türkiye
Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre Şanghay kentinde, 76 ülkeden, 543 karatecinin mücadele edeceği şampiyonada Türkiye'yi 11 erkek ve 7 kadın sporcu temsil edecek.
12 ferdi ve 2 takım madalyasının dağıtılacağı organizasyon, 9 Haziran Pazar günü sona erecek.
Karate 1 Premier Lig'de mücadele edecek Türk sporcular şunlar:
Kadınlar:
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50 kilo: Serap Özçelik
Arapoğlu
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61 kilo: Merve Çoban
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur
Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu
ve Yıldız Aras
Erkekler:
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu ve Emre Vefa Göktaş
Kumite 60 kilo: Aykut Kaya
ve Eray Şamdan
Kumite 67 kilo: Burak Uygur
ve Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz ve Enes Bulut
Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş
Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu