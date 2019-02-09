Son Dakika Haberleri: Karate: 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Karate: 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

55 dakika önce

46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Karate: 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, System.String[]
46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Aalborg kentindeki Gigantum Arena'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ikinci gününde gençler ferdi kumite ile takım kata kategorilerinde madalyalar dağıtıldı.

Hüseyin Can Göksü, Ömer Berat Kaynar ve Enes Özdemir'in yer aldığı genç erkek kata milli takımı, şampiyonluk mücadelesinde İspanya'ya kaybederek gümüş madalya aldı.

Genç kumite 55 kiloda Burak Özdemir, repesaj finalinde Gabriel Alexandru Anghel'i 6-0 yenerek bu kategoride üst üste ikinci kez Avrupa üçüncülüğü elde etti.

2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden gençler dünya ikincisi Damla Ocak, repesaj finalinde Fransız Amelie Grun karşısında normal süresi 3-3 biten müsabakada ilk puanı alan taraf olarak galip geldi ve ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Genç erkekler kumite 76 kilonun son Avrupa şampiyonu Hasan Arslan ise Slovak Zdenko Vanka'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Genç kadınlar kumite +59 kiloda ise milli sporcu Hira Nur Kasatura, Avrupa üçüncülüğü mücadelesinde Bosna Hersekli Stefani Kresic'i 3-0 yendi.

Şule Azra Akbulut, Ayça Altınbaş ve Rumeysa Zurnacı'nın yer aldığı genç kadın kata milli takımı ise üçüncülük mücadelesinde Hırvatistan'a yenilerek Avrupa beşincisi oldu.

Genel klasmanda lider Türkiye

İkinci gün sonunda toplam 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda liderliğini sürdürdü.

Yarın sona erecek şampiyonada milli sporculardan kadınlarda Gülsen Demirtürk, Asena Pekmezoğlu, Neşe Kıymet Diker, Rabia Şentürk ve Eda Eltemur, erkeklerde Ömer Faruk Ateş, Muratcan Deniz, Enes Bulut, Samed Gök ve Bekir Kavak maça çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:53 Kaynak: AA

Ümit Genç, Avrupa, Genç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kızların Ricasını Geri Çevirmedi Aleyna Tilki, 1,5 Sene Önce Giremediği Mekanda Konser Verdi

Fenerbahçe, Zenit Maçı Hazırlıklarına Başladı Burak Yılmaz Gol Attıktan Sonra Stat Hoparlöründen Çalan Şarkı Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 22:48:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karate: 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]