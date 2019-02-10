Son Dakika Haberleri: Karate: 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Karate: 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

1 saat önce

46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın üçüncü ve son gününde milli sporcular, 1 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

Karate: 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, System.String[]
46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın üçüncü ve son gününde milli sporcular, 1 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Aalborg kentindeki Gigantum Arena'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın son gününde 21 yaş altı ferdi kumite müsabakaları yapıldı.

Büyüklerde Balkan şampiyonluğu bulunan Muratcan Deniz, 67 kiloda mücadele etti. Şampiyonluğa giden yolda çıktığı beş müsabakada rakiplerine yalnızca bir puan bırakan milli karateci, finalde Ukraynalı Valentyn Naida'yı 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu ve kariyerinin en büyük başarısına imza attı.

Milli sporcular Gülsen Demirtürk ile Eda Eltemur ise gümüş madalya elde etti.

Kumite 50 kiloda altın madalya mücadelesi veren Gülsen Demirtürk, final maçında İtalyan Nicole Murabito'ya 4-1 kaybederek Avrupa ikinciliği ile yetinmek zorunda kaldı. Milli sporcu, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da ümitler 54 kiloda gümüş madalya kazanmıştı.

Kumite +68 kiloda mücadele eden Eda Eltemur, Portekizli Ana Rita Oliveira'ya 3-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli karateci, 2018 Büyükler Akdeniz Oyunları'nda da ikinci olmuştu.

Şampiyonayı 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalyayla tamamlayan Türkiye, genel klasmanda zirvede yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:34 Kaynak: AA

Ümit Genç, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Dünyada Yılın Sporcusu Seçildi Mbaye Diagne Attı, Sosyal Medya Yıkıldı

Trabzonsporlular, Hakem Ümit Öztürk'ün Penaltı Kararına İsyan Etti Ahmet Çakar Hakem Ümit Öztürk'e Ateş Püskürdü: Trabzonspor Katlediliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 21:39:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karate: 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]