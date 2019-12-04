Son Dakika Haberleri: Karate branşı, 2022 Yaz Gençlik Oyunları'nda yer alacak
Son Dakika Spor Karate branşı, 2022 Yaz Gençlik Oyunları'nda yer alacak - Son Dakika Spor

Karate branşı, 2022 Yaz Gençlik Oyunları'nda yer alacak

6 saat önce

Senegal'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda karate branşında da mücadele olacak.

Karate branşı, 2022 Yaz Gençlik Oyunları'nda yer alacak, System.String[]

Senegal'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda karate branşında da mücadele olacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda programa ilk kez giren karate branşının, başkent Dakar'da gerçekleştirilecek oyunlarda yer almasını kararlaştırdı.

Afrika kıtasında gerçekleştirilecek ilk olimpik organizasyon olacak Yaz Gençlik Oyunları'nda bu branşın yer almasını değerlendiren Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, IOC'nin aldığı kararın, karate branşının gelişimine duyulan güvenin bir yansıması olduğunu söyledi.

Kararın genç sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı olacağına dikkati çeken Delihasan, "Açıkçası beklediğimiz bir karardı çünkü 2018'de Arjantin'de düzenlenen oyunlarda ilk kez yer alan karate branşı, organizatörlerden geçer not almıştı. Hem Türkiye hem de dünya karatesi olarak üzerimize düşeni yapıp, karatenin gelişimini sürdürmesini devam ettirmeliyiz. Bunu istikrarlı bir hale getirdiğimiz zaman, olimpik tüm organizasyonlarda yer alan karate branşının, yaz ve gençlik olimpiyat oyunları takviminde kalıcı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Senegal, Dakar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:38 Kaynak: AA
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