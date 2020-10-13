Karate'de kuşak heyecanı

Karate İl Temsilciliği 2020 yıllı faaliyet programında yer alan Ekim Dönemi Karate Kyu Kuşak Sınavı Atatürk Spor Salonunda yapıldı.
Yoğun katılımla yapılan kuşak sınavı İl Temsilcisi Mustafa Altınok, antrenör Fatih Güneş nezaretinde yapıldı.
Kuşak sınavı sonucunda başarılı olan sporculara kuşakları ve sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kuşak sınavını başarıyla geçen sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
- Kaynak: İHA
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