Karate'de kuşak heyecanı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kuşak sınavını başarıyla geçen sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kuşak sınavı sonucunda başarılı olan sporculara kuşakları ve sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

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