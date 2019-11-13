Son Dakika Haberleri: Karate Federasyonu Başkanı Delihasan'dan Başkan Beyoğlu'na Ziyaret
Son Dakika Spor Karate Federasyonu Başkanı Delihasan'dan Başkan Beyoğlu'na Ziyaret - Son Dakika Spor

Karate Federasyonu Başkanı Delihasan'dan Başkan Beyoğlu'na Ziyaret

6 saat önce

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Diyarbakır'da ilk kez düzenlenecek ümit, genç ve 21 yaş altı Türkiye Karate Şampiyonası öncesinde Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Karate Federasyonu Başkanı Delihasan'dan Başkan Beyoğlu'na Ziyaret, System.String[]

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Diyarbakır'da ilk kez düzenlenecek ümit, genç ve 21 yaş altı Türkiye Karate Şampiyonası öncesinde Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.


Diyarbakır, ilk kez ulusal seviyede bir Türkiye Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenecek müsabakalarda 1999 ile 2004 yılları arasında doğan sporcular mücadele edecek. 14 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da sona erecek müsabakalar öncesinde kentte hazırlıklar devam ediyor. 2 bine yakın sporcunun mücadele edeceği şampiyona öncesinde kente gelen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret ederek şampiyona hakkında bilgi verdi ve müsabakaları izlemeye davet etti.


Ziyaretin sonunda Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Delihasan'a Diyarbakır'ı simgeleyen fincan takımı hediye eden Başkan Beyoğlu, "Bağlar Belediyespor'umuzun sporcuları da bu şampiyonada mücadele edecek. Böyle bir şampiyonanın kentimizde olmasını önemsiyoruz, her türlü desteği sağlayacağız. Diyarbakır'ımızın böyle güzel organizasyonlarla anılmasını istiyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Beyoğlu, Türkiye, Bağlar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı etikete Twitter sansür uyguladı
Trump-Erdoğan görüşmesi bitti, iki lider basın toplantısı düzenleyecek ABD'de Ermeni dernekleri ve PKK yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çeken detay!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 22:35:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karate Federasyonu Başkanı Delihasan'dan Başkan Beyoğlu'na Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]