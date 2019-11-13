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Karate Federasyonu Başkanı Delihasan'dan Beyoğlu'na ziyaret

7 saat önce

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Karate Federasyonu Başkanı Delihasan'dan Beyoğlu'na ziyaret, System.String[]

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Diyarbakır'da ilk kez düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası öncesi kentte gelen Delihasan, Başkan Beyoğlu'nu müsabakalara davet etti.

Başkan Beyoğlu, böyle bir şampiyonanın Diyarbakır'da yapılmasının önemine dikkat çekerek, belediye olarak her türlü katkıyı sağlayacaklarını belirterek, "Bağlar Belediyespor'un sporcuları da bu şampiyonada mücadele edecek. Böyle bir şampiyonanın kentimizde olmasını önemsiyoruz. Her türlü desteği sağlayacağız. Diyarbakır'ın böyle güzel organizasyonlarla anılmasını istiyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz." dedi.

Diyarbakır, Türkiye, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:42 Kaynak: AA
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