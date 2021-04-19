Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yakalandığı koronavirüse yenik düştü.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı görevini 2008 yılından beri yürüten Esat Delihasan, 11 Nisan tarihinde koronavirüs testinin poizitif çıktığını açıklamıştı. 52 yaşındaki Delihasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
FEDERASYON RESMİ HESABINDAN AÇIKLADI
Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi
Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KARATE FEDERASYONU BAŞKANI ESAT DELİHASAN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika