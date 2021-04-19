KARATE FEDERASYONU BAŞKANI ESAT DELİHASAN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı görevini 2008 yılından beri yürüten Esat Delihasan, 11 Nisan tarihinde koronavirüs testinin poizitif çıktığını açıklamıştı. 52 yaşındaki Delihasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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