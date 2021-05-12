Karate hakemi Uğur Kobaş, Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak - Son Dakika

Karate hakemi Uğur Kobaş, Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak

12.05.2021 11:52
Karate hakemi Uğur Kobaş, Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak, System.String[]

Uluslararası karate hakemi Uğur Kobaş, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak 15 hakem arasına girdi.

Uluslararası karate hakemi Uğur Kobaş, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak 15 hakem arasına girdi. Kobaş, olimpiyat hakemliğini merhum Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'a adadığını söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak 2020 Olimpiyat Oyunları için geri sayım sürerken, sporcu ve hakem listeleri de netleşiyor. Uluslararası karate hakemi Uğur Kobaş da Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak 15 hakem arasına girdi. Dünya, Avrupa ve Türkiye Merkez Hakem Kurulu üyesi Kobaş, geçen yıl kasım ayında açıklanan listede de yer almıştı. Dünya Karate Federasyonu (WKF), Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmesinden sonra hakem listesini de geri çekmişti.

Uğur Kobaş'ın ikinci kez listede yer alması karate camiasını sevindirdi. 19-22 Mayıs'ta Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenecek Avrupa Karate Şampiyonası'na hazırlanan Kobaş, kararın kendisini gururlandırdığını söyledi. Dünya Karate Federasyonu'nun 'dünya hakemi' lisansına sahip 734 hakem arasından seçim yaptığını kaydeden Kobaş, "WKF kokartına sahip 20 hakemi bulunan Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak ilk hakemi olmanın sevincini yaşıyorum. Bu başarı sporcusu, antrenörü, hakemi ile karate branşına gönül veren tüm emekçilerin başarısıdır. ve bu başarıyı Türk hakemliğinin gelişmesinde büyük pay sahibi olan ve geçtiğimiz ay Covid-19 nedeniyle aramızdan ayrılan merhum başkanımız Esat Delihasan'a ithaf ediyorum" dedi.OLİMPİYATLAR ÇOK ANLAMLIDört yılda bir düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nın dünya sporunun zirvesi olduğunu vurgulayan Uğur Kobaş, "Karatenin olimpiyatlara alınmasının ardından en büyük hayalim Tokyo'da görev yapmaktı. İkinci kez hakem listesine girince buruk bir mutluluk yaşadım. Çünkü bu hayali birlikte yaşadığımız başkanımız Esat Delihasan artık aramızda değil. Türk hakemleri olarak onun yaptığı fedakarlıklara minnettar olduğumuzu bir kez daha tekrarlamak istiyorum" diye konuştu.Tokyo Olimpiyatları'na kadar olan 70 günlük süreci en iyi şekilde değerlendirerek Japonya'ya gitmek istediğini dile getiren Uğur Kobaş bu süreçte en büyük korkusunun Covid-19'a yakalanmak olduğunu söyledi. Kobaş, bu nedenle başta Tokyo'ya gidecek sporcu, antrenör, hakemler ve federasyon yetkililerinin aşılamasının büyük önem taşıdığını belirtti.

23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda karate müsabakaları 5-7 Ağustos tarihlerinde yapılacak.


Karate hakemi Uğur Kobaş, Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak
Karate hakemi Uğur Kobaş, Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak
Karate hakemi Uğur Kobaş, Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak

Esat Delihasan, Koronavirüs, Olimpiyat, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karate hakemi Uğur Kobaş, Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum 8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçakladı, yaşananları hatırlamadığını söyledi 8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçakladı, yaşananları hatırlamadığını söyledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!

Son Dakika Haberleri
12:10 Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı
11:52 Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü
11:42 Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum
11:39 Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik
11:24 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı
11:20 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz
11:08 Dolar güne yükselişle başladı! 8,31'den işlem görüyor
11:07 Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı
10:57 Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok
10:43 Yıkılma tehlikesi olan ahşap köprüde boğaya spor yaptırdı! Görenler tepki gösterdi
Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı         
12:10
2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı         
11:45
Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik         
11:39
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı         
11:25
Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti!         
11:10
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular         
10:38
İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız?         
09:40
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor         
09:28
Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna güldüren cevap: Sen adamı çürütürsün         
09:27
İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi         
09:19
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor         
01:01
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler         
00:19
Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi         
18:57
Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 12:15:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karate hakemi Uğur Kobaş, Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement