Son Dakika Haberleri: Karate'nin gençleri Gaziantep'te buluşuyor
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Karate'nin gençleri Gaziantep'te buluşuyor

1 saat önce

Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda 55 şehirden 310 kulübün bin 600 sporcunun katılım göstereceği şampiyonda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek, şampiyona 3 gün devam edecek.

Karate'nin gençleri Gaziantep'te buluşuyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu işbirliğinde bu sene 3'cü kez düzenlenen "Genç Ümitler ve U21 Yaş Karate Şampiyonası" Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Son dönemlerde spor tesislerinin yanı sıra salon sporlarından önemli bir gelişme sağlayan Gaziantep'in bu başarısı büyük organizasyonları da beraberinde getiriyor. Sporun tüm dallarında önemli gelişmeler gösteren Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi'nin de tesisleşmesi ulusal alanda spor etkinliklerinin Gaziantep'e gelmesine neden oluyor.

Bu doğrultuda; 27–30 Haziran tarihleri arasında bu yıl 3'cüsü düzenlenen "Genç Ümitler ve U21 Yaş Karate Şampiyonası" yine Gaziantep'te yapılıyor. Sporseverlerin, okul spor kulüplerinin ve karate kulüplerinin ilgi ile izlemesi beklenen şampiyonda sporcular da ulusal puanlarını yükseltmek için mücadele verecekler.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:17 Kaynak: Bültenler
Genç, Gaziantep, Güncel
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