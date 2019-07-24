Son Dakika Haberleri: Karate Şampiyonası heyecanı Karacabey'de yaşanacak
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Karate Şampiyonası heyecanı Karacabey'de yaşanacak

44 dakika önce

Spora ve sporcuya verdiği büyük destekle öne çıkan Karacabey, 'sportif kent' hedefi doğrultusunda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Karate Şampiyonası heyecanı Karacabey'de yaşanacak, System.String[]

Ümit, Genç ve U21 kategorilerinde düzenlenecek olan Karate Şampiyonası, 27 Temmuz'da Karacabey ev sahipliğinde yapılacak. Minik Yıldızlar Bursa Karate İl Şampiyonası ise 28 Temmuz tarihlerinde yine Karacabey'de yapılacak.

Karacabey Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan ve toplamda 400'den fazla sporcunun katılması beklenen şampiyonalar, vatandaşlar tarafından ücretsiz izlenebilecek.

2 gün sürecek olan müsabakalarda 50 ulusal ve uluslararası hakem görev alacak olup, cumartesi ve pazar günleri saat 10.30 itibariyle başlayacak ve gün boyu sürecek.

Başkan Özkan'dan vatandaşlara davet

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehrimiz futbol, voleybol ve basketbol başta olmak üzere çeşitli spor dallarında adını duyurmaya başlamıştı. Bunun yanında, ulusal hatta uluslararası etkinliklerle de anılıyor olmaktan mutluyuz. Bu hafta sonu da Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüzle birlikte, ulusal bir karate turnuvasına ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizi uluslararası turnuvalarda başarı ile temsil eden birçok milli sporcumuzu izleme imkanı bulacağız. Dolayısıyla tüm sporsever halkımızı, aileleri ile birlikte bu güzel organizasyonu seyretmeye davet ediyoruz" dedi.

Ümit Genç, Karacabey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:00 Kaynak: Bültenler
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