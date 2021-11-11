Karate Şampiyonası'nda Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü sporcularını uğurladı - Son Dakika

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen tören ile sporcuları Polonya'ya uğurlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sporculara güveninin tam olduğunu belirterek, "Sporcu kardeşlerimizin ve antrenörlerimizin, Yıldırım'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tam. Sporcularımız her zaman olduğu gibi bizi gururlandıracaklar. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞECEK

Yıldırım'da yapılan spor yatırımlarının meyvelerini verdiğini, birçok Yıldırımlı sporcunun farklı branşlarda Bursa ve Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Çocuklarımız ve gençlerimizin rutin eğitimlerini en az bir sportif faaliyet ve sanatsal aktivite ile desteklemesi kişisel gelişimlerine önemli derecede katkı sağlıyor. Biz de onlara bu imkânları oluşturmak için projeler geliştiriyoruz. Yıldırım'da yetişen sporcularımız, katıldıkları müsabakalarda bayrağımızı göndere çekmeye ve İstiklal Marşı'mızı okutmaya devam edecekler" diye konuştu.