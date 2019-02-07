Karate Şampiyonasına Yıldırım Damgası

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, şampiyonalarda başarı kazanan Yıldırım Belediye Spor Kulübü sporcularını Yıldırım Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis toplantısında konuk ederek ödüllendirdi.

Başarılı sporcuları her ay meclis toplantısında ağırlayarak ödüllendirdiklerini belirten Başkan Edebali, "Spora ve sporcuya yapılan yatırım sonucunda kazanılan zaferlerle Belediyemiz, Spor Kulübümüz ve sporcularımız spor arenasında adından sıkça söz ettiriyor. Spor Şehri Yıldırım hedefimizde bizlere yardımcı olan, Yıldırım'ın sporda lokomotif şehir olmasına katkıda bulunan tüm sporcu kardeşlerimizi gözlerinden öpüyor, başarıları dolayısıyla kendilerini kutluyorum" dedi. 12-19 Ocak tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilen Kyokusihin Karate Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde 1'inci olan Abdullah Mingsar, Ali Kerim Güven ve 2'nci olan Aylin Bayram, Cuma Eroğlu ile 3'üncü olan Esra Uğur Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve meclis üyeleri tarafından ödüllendirildi.