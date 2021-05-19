KARATE SPORCULARI PARAŞÜTLE UÇUŞ, SAHİLDE GÖSTERİ YAPTI - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde belediyenin karate takımı sporcuları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü yaptı. Sporcular ilk kez deneyimledikleri yamaç paraşütünün ardından sahilde karate idmanı yaptı.

Alanya Belediyesi karate takımı sporcuları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gökyüzünde kutladı. Farklı yaş gruplarındaki 20 sporcu eğitmenlerle yamaç paraşütü yaptı. 800 metre yükseklikten Alanya manzarasını izleyerek sahile iniş yapan sporcular, burada karate idmanı da yaptı.

'GÜZEL BİR GÜN GEÇİRMELERİNİ SAĞLADIK'

Yamaç paraşütü pilotu ve eğitmen Sedat Narkuz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için güzel bir etkinlik ayarladık. Burada sporcu arkadaşlarımız güzel gösteriler yaptı. Daha sonra ise tüm sporcu arkadaşlarımızı uçurduk. Güzel bir gün geçirmelerini sağladık. Çocuklar ilk defa uçtu ve gerçekten havadayken çok heyecanlıydılar. Çok mutlu oldular. Onların gülücükleri şu anda dünyaya değer dedi.

İLK KEZ UÇAN SPORCULAR ÇOK HEYECANLANDI

İlk kez yamaç paraşütü yapan ve çok heyecanlandığını belirten Ecrin Zehra Sert, Gerçekten uçmak çok farklı bir duyguydu. Çok heyecanlandım. İndikten sonra da arkadaşlarımızla karate gösterisi yaptık diye konuştu.

Havadayken korkmadığını sadece heyecanlandığını aktaran Asil Zekeriya Kaya da şunları söyledi

Alanya Belediyesi karate takımıyla birlikte yamaç paraşütü uçuşu sergiledik. Normalde havada korkmamız gerekirdi ama gerçekten çok heyecanlandıydı.