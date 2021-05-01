KARATECİ AMİRABAD, BOKSÖR KOCA ŞİDDETİNİ ANLATTI - Son Dakika

KARATECİ AMİRABAD, BOKSÖR KOCA ŞİDDETİNİ ANLATTI

01.05.2021 12:04

ADANA'da eşi Zülküf Coşkun (36) tarafından öldüresiye dövülen İranlı Galavizh Ayoubi Amirabad'ın (32) ülkesinde karate şampiyonlukları olduğu, altın ve gümüş madalyalar kazandığı ortaya çıktı.

ADANA'da eşi Zülküf Coşkun (36) tarafından öldüresiye dövülen İranlı Galavizh Ayoubi Amirabad'ın (32) ülkesinde karate şampiyonlukları olduğu, altın ve gümüş madalyalar kazandığı ortaya çıktı. Kendisini darbeden eşinin de boksla ilgilendiğini kaydeden Amirabad, 'Zayıf noktalarımı çok iyi biliyordu. Ne zaman dayak yesem, ilk kafama vururdu. O darbelerden sonra kendime gelemiyordum. En son dövmesinde de aynı şey oldu. Çok telaşlandım" dedi.

Türkiye'ye 2015 yılında geldikten sonra Adana'da tanıştığı Zülküf Coşkun ile hayatını birleştiren İranlı Galavizh Ayoubi Amirabad, bu evlilikten bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Daha önceki evliliğinden de bir kız çocuğu olan Amirabad ve Coşkun, ilerleyen yıllarda şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Yaklaşık 1 ay eve gelmediği belirtilen Zülküf Coşkun, 14 Nisan günü Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki eve geldi. Coşkun, eşi Amirabad'a saldırarak dövmeye başladı. Amirabad'ı dakikalarca tokatlayıp, yerde tekmeleyen Coşkun, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden eşinin ilk evliliğinden olan kızı A.F.J.'ye (16) de tehditler savurdu.

'SENİ YOK EDECEĞİM'

Görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden 'Lütfen bize yardım edin' notuyla paylaşan A.F.J., annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürdü. Görüntülerde saldırganın Amirabad'ı dakikalarca dövdüğü, A.F.J.'ye, "Seni yok edeceğim. Çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler" dediği ve tekrar dövmeye başladığı, eşine dönerek "Ben var ya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum? ifadelerini kullandığı görüldü.

TUTUKLANDI

Olayın ardından polis, Zülküf Coşkun'u yakalamak için çalışma başlattı. Kimliği ve adresi tespit edilen Coşkun, kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Zülküf Coşkun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

'BOKSLA İLGİLENİRDİ, AĞIR DARBELER VURUYORDU'

Amirabad, gördüğü şiddet nedeniyle sağ el parmaklarında ciddi hasar oluştuğunu, ileride bu nedenle ameliyat olması gerektiğini kaydetti. Eşi Zülküf Coşkun'un boks sporuyla uğraştığını ve ağır darbeler vurabildiğini anlatan Amirabad, "Benim zayıf noktalarımı çok iyi biliyordu. Buna göre şiddet uyguluyordu. Ne zaman dayak yemeye başlasam, ilk olarak kafama darbe alırdım. O darbelerden sonra kendime gelemiyordum. En son dövmesinde de aynı şey oldu. Çok telaşlandım. Ayaklarımla ona vurmaya çalıştım ama başaramadım. Keşke ona karşılık verecek gücüm olsaydı. Eğer güç bulabilseydim, kesinlikle kendimi kurtarırdım. Çocuklarımın beni böyle ezik görmesine izin vermezdim. Nefsi müdafaa yapardım? dedi.

KARATECİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gördüğü şiddetin etkisinden çıkamadığını vurgulayan Amirabad'ın ülkesinde karate şampiyonlukları olduğu, altın ve gümüş madalyalar kazandığı ortaya çıktı. Amirabad, İran'da yaşarken karateyle ilgilendiğini ve 'kendini koruma' üzerine çalışmalar yaptığını dile getirdi. Lenf kanserine yakalandığı dönemde karateyle tanıştığını ve spor sayesinde iyileştiğini ifade eden Amirabad, 'Hem hastalığı yendim hem de bu sporda şampiyonluklar yaşadım. İki gümüş, iki altın madalya kazandım. Altın madalyalarımı İran'da yaşanan büyük bir deprem sonrası depremzedeler için bağışladım. Türkiye'ye gelince karateden uzak kaldım. 10 yıldır hiç pratik yapmadım. Fakat tekrardan başlayacağım' diye konuştu.

'KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ'

18 Mayıs günü eşi Zülküf Coşkun'un mahkemeye çıkacağını ve tahliye olmasından çok korktuklarını belirten Amirabad, psikolojisinin bozulduğunu, sürekli ezildiği için özgüveninin sarsıldığını söyledi. Mahkeme sonrası eşinin serbest kalma ihtimalini düşünmek dahi istemediğini vurgulayan Amirabad, 'Çocuklarımla hala buraya gelmesinden korkuyoruz. Çünkü bizi sürekli ölümle tehdit etti. Şu an stresliyiz ve korkuyoruz. Evin penceresinde gölge görsek telaş yapıyoruz. Ben sonucun iyi olacağını düşünüyor ve adalete inanıyorum' şeklinde konuştu.

KARATECİ AMİRABAD, BOKSÖR KOCA ŞİDDETİNİ ANLATTI
KARATECİ AMİRABAD, BOKSÖR KOCA ŞİDDETİNİ ANLATTI
KARATECİ AMİRABAD, BOKSÖR KOCA ŞİDDETİNİ ANLATTI
KARATECİ AMİRABAD, BOKSÖR KOCA ŞİDDETİNİ ANLATTI

Türkiye, Nisan, Altın, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARATECİ AMİRABAD, BOKSÖR KOCA ŞİDDETİNİ ANLATTI - Son Dakika


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