Karateci Damla Avrupa Şampiyonası biletini kaptı

DENİZLİLİ karateci Damla Su Türemen, Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kata dalında altın madalya kazanarak Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkı kazandı. 14-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'na 54 ilden 713 erkek, 562 kız olmak üzere 1275 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününde tatamiye çıkan Damla Su, Türkiye şampiyonu oldu.

Ekim ayında Şili'deki Dünya Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile dönen Damla Su Türemen, Diyarbakır'da zirveye çıktı. Türkiye şampiyonu olan Denizlili karateci, milli takım seçmelerine girmeden ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı. Altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirten milli sporcu, "Macaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bu turnuvada var gücümle çalışıp bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum" diye konuştu.