Karateci Elif'ten Emniyet Müdürüne Tekme - Son Dakika
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Karateci Elif'ten Emniyet Müdürüne Tekme

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karatecilerin kemer terfi törenine katılan Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, küçük karateci Elif ile birlikte ufak bir gösteriye eşlik etti ve Elif Özdemir'in tekmeleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Karateci Elif'ten Emniyet Müdürüne Tekme, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karatecilerin kemer terfi törenine katılan Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, küçük karateci Elif ile birlikte ufak bir gösteriye eşlik etti ve Elif Özdemir'in tekmeleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.


Türkiye Karate Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Şubat ayı kemer terfi sınavında başarılı olan karateciler, kemer ve sertifikalarını Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran'ın elinden aldı. 4 aylık periyotlar halinde yıl içerisinde 3 kez gerçekleştirilen kemer terfi sınavlarının Şubat ayı periyodu tamamlandı. Antrenör Levent Karaçay eşliğinde çalışmalarını sürdüren Bandırmalı karatecilerden sınavda başarılı olanlar yeni kemer ve sertifikalarına kavuştular. Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran'ın da katıldığı törene veliler de yoğun ilgi gösterdi. Karateciler arasında gösteri yapan bazı sporculara eşlik eden Soner Duran, karatecilerin attığı tekmeler ve performansları karşısında hayranlığını gizleyemedi. Sporun çocuklar üzerindeki faydalarına değinen Duran, özellikle kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayan karate ve diğer spor branşlarını Emniyet Müdürlüğü olarak da desteklediklerini belirtti.


Tören sertifika ve kemerlerin verilmesinin ardından velilerin hazırlamış olduğu yiyeceklerin ikramı ile tamamlandı. - BALIKESİR

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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