Karateci kardeşler madalyaları topladı

İzmir Foçalı karateci kardeşler Kerem Çağatay Yüksel (7) ve Kaan Yüksel (11), Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde yapılan İllerarası Karate Turnuvası'nda madalyaları topladı. Ulusal ve uluslararası başarılarıyla tanınan ağabeyi Kaan Yüksel'le aynı turnuvada tatamiye çıkan Kerem Çağatay, gelecek vaat ettiğini aldığı gümüş madalya ile kanıtladı.



Türkiye Karate Federasyonunun faaliyet programında yer alan İllerarası Kuşadası Karate Turnuvası; Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aydın Karate İl Temsilciliği ve Kuşadası Belediyesinin katkıları ile Uğur İnan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Turnuva; Aydın, Burdur, Denizli, İzmir, Uşak, Muğla ve Uşak illerinden 300 sporcunun katılımıyla Kata ve Kumite kategorilerinde yapıldı. Antrenörleri Taner Erol ve Kudret Yüksel tarafından hazırlanan T. Erol Fight Aliağa Kulübü sporcusu kardeşlerden Kerem Çağatay Yüksel 2013 bay ferdi Kata'da 2. olarak gümüş madalya, Kaan Yüksel 2009 bay ferdi Kata'da 3. olarak bronz, 2009 bay Kumite + 50 kiloda 1. olarak altın madalya kazandı. Dereceye giren sporcuların madalya ve katılım kupaları Türkiye Karate Federasyonu Aydın İl Temsilcisi İrfan Yiğit tarafından verildi. - İZMİR