KARATECİ PASTA ŞEFİ - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir otelde pasta şefi olarak çalışan İsmet Özkan (55), 4 yıl önce başladığı karatede milli takıma seçilerek büyük başarı gösterdi. Dünya şampiyonu olmak isteyen Özkan, 50 yaşından sonra karateye başladım. Çok hızlı geliştim. Denizli'de genç rakiplerimi yendim. En yaşlısı bendim dedi.

Manavgat'ta bir otelde pasta şefi olarak çalışan İsmet Özkan, 4 yıl önce karateye başladı. Günde 3 saat antrenman yapan Özkan, azmi ve başarısıyla antrenörlerinin dikkatini çekti. Denizli'de 3 yıl önce katıldığı ilk turnuvada bronz madalya kazanan Özkan, milli takıma seçildi. Aynı yıl milli formayla Uluslararası Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda tatamiye çıkan Özkan, turnuvada 5'incilik elde etti.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Geçen yıl Adana'da düzenlenen turnuvada altın madalya kazanan Özkan, 54 yaşında veteranlarda Türkiye şampiyonu oldu. Özkan, bu yıl yapılacak dünya şampiyonasına da katılmaya hak kazandı. Her gün antrenman yapan Özkan, oteldeki mesaisinin ardından salonda çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanlarda yaşıtı sporcu olmaması nedeniyle gençlerle çalışan İsmet Özkan, başarısı ve spor sevgisiyle de örnek oluyor. Fatma Özkan ise sakatlanacağından endişe duyduğu eşinden her şeye rağmen desteğini esirgemiyor.

'MADALYA KAZANINCA KARATEYE BAĞLANDIM'

Hareketli bir yapıya sahip olduğu için emeklilik planı yaptığı süreçte spora yöneldiğini dile getiren İsmet Özkan, şunları söyledi

50 yaşından sonra karateye başladım. Çok hızlı geliştim. Denizli'de genç rakiplerimi yendim. En yaşlısı bendim. Kupa ve madalya aldım. Madalya kazanınca karateye bağlandım. Türkiye şampiyonu oldum. Karate dövüş sporu, 'vurdulu kırdılı' dense de herkes yapabilir. Eşim bana kıyamadığı için '50 yaşından sonra bir yerini kırarlar, ağrın sızın olur' diye endişeleniyor. Hedefim, dünya şampiyonasında madalya kazanmak. Uluslararası müsabakalarda başarılı olmak istiyorum.

'GENÇLERE ÇOK İYİ ÖRNEK OLUYOR'

Özkan'a antrenmanda eşlik eden Seda Altay ise şöyle konuştu

İsmet abimiz 50 yaşından sonra karateyi seçti. Denizli'de Türkiye üçüncüsü oldu. Uluslararası turnuvada milli takıma katılmaya hak kazandı. Adana'daki Türkiye şampiyonasında 65 kilo kategorisinde altın madalya kazandı. Biz ona 'Genç delikanlı' diyoruz. Gençlere çok iyi örnek oluyor. 50 yaşından sonra ağır branşta kolaylıkla spor yapıp, madalya kazanması büyük başarı.