Karateciler 3 madalya ile döndü
1 saat önce
Mustafakemalpaşa Belediye Sporlu karateciler, Çanakkale'den madalya ile döndü.
Mustafakemalpaşa Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:47 Kaynak: İHA
Belediye Sporlu karateciler, Çanakkale
'den madalya ile döndü.
20-21 Temmuz tarihlerinde Çanakkale'de yapılan Uluslararası 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Karate Şampiyonasına katılan Mustafakemalpaşa Belediyesporlu genç karateciler kategorilerinde 3 derece elde ederek madalya geleneğini sürdürdü. Uluslararası 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Karate Şampiyonası Çanakkale'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Anafartalar Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 4 ülke, 42 il ve 5 kulüp olmak üzere 720 sporcu katıldı.
Müsabakalarda tatamiye çıkan Belediyespor ekibinden Burak Gencer, Kutay Gencer Yaz ve Deniz Durgut 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile turnuvayı tamamladı. - BURSA
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