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Karateciler Avrupa şampiyonasından 4 madalya ile döndü - Son Dakika

Karateciler Avrupa şampiyonasından 4 madalya ile döndü

23.08.2021 15:18
Karateciler Avrupa şampiyonasından 4 madalya ile döndü, System.String[]

Finlandiya'nın Tempere şehrinde yapılan Ümit, Genç ve U21 Avrupa Şampiyonasına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler, 2 altın ve 2 bronz madalya ile döndü.

Finlandiya'nın Tempere şehrinde yapılan Ümit, Genç ve U21 Avrupa Şampiyonasına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler, 2 altın ve 2 bronz madalya ile döndü.

Bu yıl 48'inci kez düzenlenen ve 45 ülkeden 1025 sporcunun yarıştığı şampiyonada, Büyükşehir Kağıtspor'u ve milli takımı temsilen İbrahim Ercin ile Mesut Kolaylı önderliğinde Ekrem Altuner Yılmaz, Enes Bulut Kadir, Kağan Bekler ve Mert Halıcı tatamide mücadele etti. 21 yaş altı erkekler kumite 67 kiloda mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor'lu milli sporcu Ekrem Altuner Yılmaz finalde Makedonya'dan Stole Smilkowski'yi 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Şampiyonada 75 kilogramda mücadele eden 2018 Gençlik Olimpiyatları üçüncüsü Kağıtspor'un başarılı sporcusu Enes Bulut ise finale kalmayı başardı. Finalde Danimarkalı Christopher Nielsen'e 1-0'lık sonuçla üstünlük sağlayan Enes Bulut, altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada genç erkekler kategorisinde 68 kilogramda mücadele eden Kadir Kaan Bekler ve 55 kilogramda mücadele eden Mert Halıcı ise kariyerleri adına önemli bir basamağı geride bırakarak, ilk defa katıldıkları Avrupa Şampiyonasından bronz madalya ile ayrılmayı başardı. - KOCAELİ

Karateciler Avrupa şampiyonasından 4 madalya ile döndü
Karateciler Avrupa şampiyonasından 4 madalya ile döndü

Bronz Madalya, Enes Bulut, Kağıtspor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karateciler Avrupa şampiyonasından 4 madalya ile döndü - Son Dakika Spor


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