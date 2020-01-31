Karatecilerden Başkan Kanar'a ziyaret - Son Dakika

Anadolu Yıldızlar Ligine katılmaya hak kazanan Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karateciler Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı ziyaret etti.



26 Ocak Pazar günü Bursa'da tertiplenen Anadolu yıldızlar ligi il seçmelerinde dereceye girerek ilçeyi temsil etmeye hak kazanan sporcular turnuvalar öncesi Başkan Kanar'ın konuğu oldu. Turnuvanın birincilerini makam odasında ağırlayan Başkan Kanar, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, karatecileri tebrik edip başarı dileklerinde bulundu.



Karatede başarıdan başarıya koşan sporcuların bütün müsabakalardan derecelerle döndüğünü belirten Başkan Mehmet Kanar, spora ve sporcuya desteklerinin süreceğini ifade etti.



Birçok kulübün ve sporcunun katılacağı Anadolu yıldızlar ligi müsabakaları 22-23 Şubat tarihinde Çanakkale'de düzenlenecek. Mustafakemalpaşa'yı ise Belediyesporlu karateciler Muhammed Tutaş, Sudenaz Özdel ve Nur Sena Yerlikaya temsil edecek. - BURSA