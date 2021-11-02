Karatecilerden Cumhuriyet Turnuvası'nda 4 Madalya - Son Dakika

İller Arası Cumhuriyet Bayramı Karate Turnuvası 30-31 Ekim tarihlerinde Uşak'ta gerçekleştirildi. 18 ilden 650 sporcunun mücadele ettiği turnuvaya Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımımız da antrenör Ali Eşsiz önderliğinde 9 sporcu ile katıldı. Turnuvada 1 altın ve 3 bronz madalya kazanma başarısı gösteren karate takımımızda, 3 sporcu ise röpresaj maçına çıkarak beşinci oldu.

Sporcularından Nurullah Mert Kara altın madalya (kata), Erva Lamia Uyanık bronz madalya (kata), Ecrin Eda Arslan bronz madalya (kumite) ve Ceylin Ferihan Uyanık bronz madalya (kumite) kazandı. Semih Furkan Kumcu, Zehra Kocakaplan ve Firdevs Nil Kara ise röpresaj maçına çıkarak beşincilik elde etti. Desteklerinden ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü'ye teşekkürlerini ileten antrenör Ali Eşsiz, turnuvaya katılan tüm sporcularımıza mücadelelerinden ötürü teşekkür etti. Karate takımızı elde ettikleri başarılar nedeniyle tebrik eden Yönetim Kurulu Üyemiz Engin Altun ise, "İnşallah, kazanacakları daha nice başarılarla gururlanmaya devam edeceğiz. Sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyoruz" dedi.