Karatecilerden Lizbon'da 9 madalya - Son Dakika

Karatecilerden Lizbon'da 9 madalya

02.05.2021 20:05
Karatecilerden Lizbon'da 9 madalya, System.String[]

Karate Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları için kota puanı veren Karate 1 Premier Lig'in Lizbon etabını üç altın ve altı bronz madalya ile tamamladı.

Karate Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları için kota puanı veren Karate 1 Premier Lig'in Lizbon etabını üç altın ve altı bronz madalya ile tamamladı.

Karate Milli Takımı, Mayıs ayında Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi en ciddi sınav olan Karate 1 Premier Lig'in Lizbon etabını üç altın ve altı bronz madalya ile tamamladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonda erkekler kata finalinde 27.4 puan alarak İsviçreli rakibi Yuki Ujihara'yı geride bırakan Enes Özdemir şampiyon oldu. Mart ayında İstanbul'da yapılan Karate 1 A Serisi Turnuvası'nda üçüncü olan genç karateci Lizbon'da elde ettiği altın madalyayla kariyerinin en büyük başarısına ulaştı.

Kadınlar kumite +68 kiloda Tokyo Olimpiyatları vizesi kovalayan Meltem Hocaoğlu Akyol, Lizbon'da altın madalya kazanarak büyük avantaj yakaladı. Finalde İspanyol Maria Torres Garcia ile mücadele eden Akyol, son 19 saniyesine 4-3 geride girdiği çekişmeli maçı 7-4 kazanarak kürsünün zirvesine çıktı.

Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir ve Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Avrupa ikincisi Erkek Kata Milli Takımı da finalde İtalya'ya üstünlük sağlayarak şampiyon oldu. Erkek Milli Takımı, Mart ayında İstanbul'da yapılan Karate 1 A Serisi organizasyonunu da zirvede tamamlamıştı.

Altı bronz madalya

Altice Arena'da düzenlenen organizasyonda milli karatecilerimiz üç altın madalyanın yanı sıra altı bronz madalya kazandı. Erkekler katada iki Türk sporcuyu buluşturan üçüncülük maçında Ali Sofuoğlu aldığı 27.74 puanla takım arkadaşı Emre Vefa Göktaş'a üstünlük sağladı. Kadınlar katada Dilara Bozan bronz madalya maçında Çek Cumhuriyeti'nden Veronika Miskova'yı yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı. Kadınlar kumite 55 kiloda Tuba Yakan İtalyan rakibi Veronica Brunori'yi 2-1 yenerek üçüncü olurken, 61 kiloda Merve Çoban son üç saniyesine 2-0 geride girdiği maçta İranlı Rozita Alipourkeshka'yı 3-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Çoban, Lizbon'daki turnuvada elde ettiği puanlarla 61 kiloda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi.

Erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur da Suudi Arabistanlı Sultan Alzahrani'yi hakem kararıyla 5-0 yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Ülkemizi erkekler kumite 84 kiloda Tokyo 2020'de temsil edecek Uğur Aktaş da dünya ve Avrupa şampiyonu Fransız Kenji Grillon'u 2-1'lik sonuçla geçerek bronz madalya kazanan bir başka karateci oldu.

Erkekler kumite 67 kiloda üçüncülük maçında Mısırlı Ali Elsawy'e 2-1 mağlup olan Muratcan Deniz ise Karate 1 Premier Lig Lizbon'u beşinci olarak tamamladı. - İSTANBUL

Bronz Madalya, Lizbon, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karatecilerden Lizbon'da 9 madalya - Son Dakika Spor


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