Karatecilerden madalya yağmuru - Son Dakika
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Karatecilerden madalya yağmuru

6 saat önce

Trakya Karate Ligi'ne katılan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden sporcular, 8 madalya ile dikkatleri üzerine çekti.

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Trakya Karate Ligi'ne katılan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden sporcular, 8 madalya ile dikkatleri üzerine çekti.


Yapılan müsabakalara; Muratlı Mithatpaşa Ortaokulu'ndan Hakkı Yaşar, Sena Balcı ve Aykut Sever, Muratlı Anadolu Lisesi'nden Bahar Gülsever ve Burcu Kotan, Hasan Orhan Ortaokulu'ndan Yaren Korkmaz, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan Yusuf Çınar Şaylık, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İlkokulu'ndan Selimhan Kartal, Atatürk İlkokulu'ndan Eymen Atılgan, Enis Pehlivan ve Doruk Atılgan katıldı.


Karşılaşmalarda okullarını ve Muratlı'yı başarı ile temsil eden toplam 11 sporcu, 2 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandı. Müsabakalara dair bir değerlendirmede bulunan Antrenör Sadık Yaşar ise tüm sporcularıyla gurur duyduğunu söyledi. - TEKİRDAĞ

Anadolu Lisesi, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Muratlı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:33 Kaynak: İHA
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