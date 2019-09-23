Son Dakika Haberleri: Karatede 4 madalya
Son Dakika Spor Haber

Karatede 4 madalya

1 saat önce

Karate Milli Takımı, Şili'de gerçekleştirilen Karate A Serisi'nin dördüncü ve son etabını 3 altın ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Karatede 4 madalya, System.String[]

Karate Milli Takımı, Şili'de gerçekleştirilen Karate A Serisi'nin dördüncü ve son etabını 3 altın ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar A Serisi etaplarını 11'i altın olmak üzere 27 madalya ile noktaladı.

Başkent Santiago'da gerçekleştirilen Karate A Serisi'nin dördüncü etabında milli takım, Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan ve Uğur Aktaş'la altın, Ali Sofuoğlu'yla ise bronz madalyaya uzandı.

Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kilo finalinde Venezuelalı Yorgelis Salazar'ı, Eray Şamdan, kumite 60 kilo finalinde Japon Sago Naoto'yu, Uğur Aktaş da kumite 84 kilo finalinde İranlı Zabihollah Poorshab'ı yenerek altın madalyaya ulaştı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren ve 72 ülkeden 804 karatecinin kayıt yaptırdığı organizasyonda, Türkiye'yi 7 kadın ile 12 erkek sporcu temsil etti.

Türk karateciler, daha önceki Salzburg, İstanbul ve Montreal etaplarında 8 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazanmıştı.

Milli sporcular, dört etap sonunda toplam 11 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalya kazanırken, Türkiye en başarılı üç ülke arasında yer aldı.

Türkiye, Şili, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 720 bin kişi ziyaret etti
Türkiye'nin güvenli bölge adımı sonrası PKK/YPG'den sınırda bayrak oyunu Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız Galatasaraylı Marcao'nun eşi Pan Teixeira'dan sürpriz karar!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 13:02:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karatede 4 madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]