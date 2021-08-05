Karatede Eray Şamdan gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kilo finalinde Fransız sporcu Steven da Costa'ya 5-0 yenilen Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kilo finalinde Fransız sporcu Steven da Costa'ya 5-0 yenilen Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı. İlk kez 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda olimpik olan karatede Türkiye'nin ilk madalyasını elde eden Eray Şamdan, Türkiye'ye Tokyo'daki 7. madalyasını kazandırdı. Olimpiyat tarihinde bugüne kadar toplam 6 branşta (Güreş-Halter-Tekvando-Atletizm-Judo-Boks) madalya kazanan Türkiye, sadece Tokyo 2020'de farklı 6 branşta madalya kazanmayı garantiledi. (Okçuluk-Cimnastik-Tekvando-Karate-Boks-Güreş) DİLARA BOZAN OLİMPİYAT 5'İNCİSİ OLDU DİLARA BOZAN OLİMPİYAT 5'İNCİSİ OLDU Karate kadınlar kata bireyselde mücadele eden Dilara Bozan, bronz madalya karşılaşmasında Hong Kong'dan Sheung Grace Lau Mo'ya mağlup olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı 5'inci sırada tamamladı.



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