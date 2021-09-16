Karatede Gençlik Ligi heyecanı başlıyor

Karate 1 Gençlik Ligi'nin İstanbul etabı yarın başlayacak.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 57 ülkeden 886 sporcunun mücadele edeceği organizasyon, Yeşilköy'deki WOW Convention Center'da yapılacak.

Dünya Karate Federasyonunun önemli organizasyonlarından Karate 1 Gençlik Ligi'nin üçüncü etabında 135 Türk sporcu tatamiye çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, şampiyonaya gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Beş kıtadan karatecilerin Gençlik Ligi için İstanbul'a geldiğini belirten Kör, "Pandemi kuralları çerçevesinde mart ayında düzenlediğimiz Karate 1 Premier Ligi gibi başarılı bir organizasyona imza atacağız. Mini bir dünya gençler şampiyonası niteliğindeki bu şampiyona, genç sporcularımız için de eşsiz bir tecrübe olacak." ifadelerini kullandı.

Karate 1 Gençlik Ligi'nin üçüncü ayağı, 19 Eylül'de sona erecek.