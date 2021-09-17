Karatede Gençlik Ligi heyecanı başlıyor

57 ülkeden 886 sporcunun mücadele edeceği Karate 1 Gençlik Ligi'nin İstanbul etabı yarın başlayacak. WOW Convention Center'da yapılacak organizasyonda 135 Türk sporcu tatamiye çıkacak.

Dünya Karate Federasyonu'nun önemli organizasyonlarından Karate 1 Gençlik Ligi'nin (Youth League) üçüncü etabına İstanbul ev sahipliği yapacak. 14-17 yaş arasındaki sporcuların tatamiye çıkacağı turnuva Yeşilköy'deki WOW Convention Center'da düzenlenecek. 57 ülkeden 886 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda Türkiye'yi 135 sporcu temsil edecek. WKF Gençlik Ligi'nin ilk iki ayağına Limassol (Güney Kıbrıs) ve Porec (Hırvatistan) ev sahipliği yapmıştı.

Mini Dünya Şampiyonası

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, yarın saat 09.00'da başlayacak şampiyonaya gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Beş kıtadan karatecilerin Gençlik Ligi için İstanbul'a geldiğini belirten Kör, "Pandemi kuralları çerçevesinde Mart ayında düzenlediğimiz Karate 1 Premier League gibi başarılı bir organizasyona imza atacağız. Mini bir dünya gençler şampiyonası niteliğindeki bu şampiyona genç sporcularımız için de eşsiz bir tecrübe olacak. Kalabalık bir kadroyla mücadele edeceğimiz turnuvada sporcularımızın da başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum" dedi. - İSTANBUL