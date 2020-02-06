Karatede ilk olimpiyat kotası Uğur Kobaş'ın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karatede ilk olimpiyat kotası Uğur Kobaş'ın - Son Dakika

Karatede ilk olimpiyat kotası Uğur Kobaş'ın

16 dakika önce

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak karatede olimpiyatlara katılmak için yarış sürerken, Türkiye'den vizeyi alan ilk isim Dünya ve Avrupa Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş oldu.

Karatede ilk olimpiyat kotası Uğur Kobaş'ın, System.String[]

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak karatede olimpiyatlara katılmak için yarış sürerken, Türkiye'den vizeyi alan ilk isim Dünya ve Avrupa Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş oldu. Kobaş, Paris'te Tokyo 2020'de görev yapacak diğer hakemlerle birlikte Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos tarafından kabul edildi.

Karatede 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmak için müsabakalar sürerken, Tokyo vizesi alan ilk isim hakem Uğur Kobaş oldu. Aynı zamanda Dünya ve Avrupa Hakem Kurulu Üyesi olan Kobaş, Tokyo 2020'de görev yapacak 15 hakem arasına seçildi. Olimpiyat Oyunları'nda 6-8 Ağustos arasında yapılacak karate müsabakalarını yönetecek hakemler Dünya Hakem Kurulu Başkanı Javier Escalante tarafından Paris'te açıklandı. Karate 1 Premier League turnuvası öncesi yapılan hakem seminerinde tek tek kürsüye çağrılan isimlere Japon hakem Koji Kamatsu tarafından küçük hediyelikler verildi. Escalante, Japonya'ya özel bu hediyelerin Tokyo 2020 öncesi yapılacak hakem brifinginde açılacağını söyledi.

KOBAŞ: "GURUR DUYUYORUM"

Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak olmanın gururunu yaşadığını belirten Uğur Kobaş, başarısının Türk karate hakemliği için de önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Sporcuların olimpiyatlara katılmak için iki yıllık zorlu bir maratona girdiğini belirten Kobaş, "Ben de bu yolda büyük fedakarlıklar yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Ancak burada bir başarı varsa bu başarı Türk karate camiasınındır. Sadece beni değil tüm Türk hakemlerinin her zaman en büyük destekçisi olan Karate Federasyonu Başkanı Sayın Esat Delihasan'a da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türk karatesinin her alanda zirveyi hedeflediğini belirten Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ise, "Bu karar aynı zamanda Türk karate hakemliğinin geldiği seviyeyi de göstermektedir. Uğur Kobaş'a Tokyo 2020'de başarılar diliyorum. Her alanda başarı hedefiyle hakemlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

(İHA)

Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu
Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı Faciaya ramak kaldı! Kayan yolcu otobüsü, uçurumun kenarında durdu Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:26:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karatede ilk olimpiyat kotası Uğur Kobaş'ın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]