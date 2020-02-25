Karatede kız-erkek takımları yarı finalde - Son Dakika
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Karatede kız-erkek takımları yarı finalde

13 dakika önce

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) karate grup müsabakalarında Bilecikli sporcular büyük başarı elde ederken, kız ve erkek takımları yarı final müsabakalarında yarışma şansı elde etti.

Karatede kız-erkek takımları yarı finalde, System.String[]

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) karate grup müsabakalarında Bilecikli sporcular büyük başarı elde ederken, kız ve erkek takımları yarı final müsabakalarında yarışma şansı elde etti.


22-23 Şubat 2020 tarihlerinde arasında Muğla'da düzenlenen ANALİG karate grup müsabakalarında Bilecikli karateciler 2 gümüş, 1 bronz ve 2 beşincilik elde eden kadın takımı 23 puan, 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz ve 3 beşincilik elde eden erkek takımı 44 puan alarak ANALİG yarı final müsabakalarında yarışma şansı elde etti.


Yarı final müsabakaları 21- 22 Mart 2020 tarihlerinde dört farklı şehirde düzenleneceğini anlatan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, antrenör ve sporcuları tebrik ederek, yarı final müsabakalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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