Karatede Malatya 13 madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Karatede Malatya 13 madalya kazandı - Son Dakika Spor

Karatede Malatya 13 madalya kazandı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 22-23 Şubat tarihleri arasında Muş'ta düzenlenen Karate Anadolu Yıldızları Ligi Çeyrek Final müsabakalarında Malatya karate takımı 3 altın, 4 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Karatede Malatya 13 madalya kazandı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 22-23 Şubat tarihleri arasında Muş'ta düzenlenen Karate Anadolu Yıldızları Ligi Çeyrek Final müsabakalarında Malatya karate takımı 3 altın, 4 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. Bu sonuçla Malatya erkek ve kız takımları 21- 22 Mart 2020 tarihinde Van'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan "Sporcularımızı almış oldukları başarıdan dolayı kutluyor, 21 - 22 Mart 2020 tarihinde Van'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yarı Final Karate müsabakalarında başarılar diliyorum" dedi.


Dereceye giren sporcuların isimleri ise şöyle:


"Kata Sude Kutlu Altın Madalya, 34 Kg Dilara Çetintaş Altın Madalya, 40 Kg Rojin Kalik Altın madalya, 30 Kg Ayşenur Alakuş gümüş madalya, 46 Kg Irmaknur Ürkmez gümüş madalya


Kata Ömer Topal gümüş madalya, 30 Kg Enes Aklurt gümüş madalya, 50 Kg Zeliha B. Çimenci bronz madalya, 36 Kg M.Kürşat Ürkmez bronz madalya, 40 Kg Emirhan Demirhan bronz madalya, 44 Kg Orhan Kaya bronz madalya, 52 Kg Mehmet Akif Kutay bronz madalya, 56 Kg Mustafa K. Öztürk bronz madalya." - MALATYA

Malatya, Muş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:06 Kaynak: İHA
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