Karatede Malatyalı sporcuların başarısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Karatede Malatyalı sporcuların başarısı - Son Dakika Spor

Karatede Malatyalı sporcuların başarısı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 15-16 Şubat tarihleri arasında Mardin'de yapılan Liselerarası Karate Grup müsabakalarında Malatyalı sporcuları madalyalar ile döndüler.

Karatede Malatyalı sporcuların başarısı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 15-16 Şubat tarihleri arasında Mardin'de yapılan Liselerarası Karate Grup müsabakalarında Malatyalı sporcuları madalyalar ile döndüler.


Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Elif Nur Han Genç Bayanlar 52 kilogramda üçüncü, Fatma Uygur Genç Bayanlar A Kumite 64 Kilogramda birinci, Fatma Uygur Genç Bayanlar A Kata da üçüncü olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hakkı kazandı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Kayhan "Sporcularımız Elif Nur Han, Fatma Uygur'u, antrenörümüz Zeki Uygur'u ve sporcularımızın ailesini almış oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyor, mart ayı içerisinde Balıkesir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi. - MALATYA

Elif Nur, Mardin, Uygur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den 15 bin kişiye istihdam müjdesi
Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskının belgeleri sızdı! İbadet etmek gözaltına nedeni olarak görülüyor Ronaldo, sevgilisine aylık 105 bin dolar harçlık veriyor Emre Can, Borussia Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:24:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karatede Malatyalı sporcuların başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]