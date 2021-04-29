Karate Milli Takımı'nın olimpiyat mesaisi Portekiz'de başlıyor

Karate Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren Karate 1 Premier Lig'in Portekiz etabında tatamiye çıkacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başkent Lizbon'daki Altice Arena'da düzenlenecek ve 14 dalda madalyanın dağıtılacağı müsabakalarda, Türkiye'yi 7'si kadın, 14'ü erkek 21 sporcu temsil edecek.

87 ülkeden 740 sporcunun kayıt yaptırdığı turnuva, Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenecek. Organizasyona katılanlar, Kovid-19 testi olmadan müsabaka alanına giremeyecek.

Portekiz'deki müsabakaların final seansı, 2 Mayıs Pazar günü saat 11.00'den itibaren Sports TV'den canlı yayımlanacak.

Aydemir: "Başkan Esat Delihasan'ı kaybetmek bizi derinden etkiledi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Milli Takımı Başantrenörü Levent Aydemir, Lizbon'da yapılacak müsabakalar öncesi tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Başkan Esat Delihasan'ın beklenmeyen vefatının kendilerini derinden etkilediğini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

"36 seneyi bulan tanışıklığımız olan başkan Esat Delihasan'ı kaybetmek hem kişisel hem de camia olarak bizi derinden etkiledi. Dünya karatesi ve Türk sporu için büyük bir kayıp. Onun yokluğunu derinden hissedeceğiz ama birlikte yola çıkarken koymuş olduğu bir hedef vardı. Bizler de onun bize bıraktığı emaneti koruyarak hayalini kurduğu olimpiyat oyunları hedefine ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Sekiz dalın tamamında kota alma hedefiyle geldiğimiz Lizbon'da en iyi performansımızı göstererek hem madalyalar kazanmak hem de olimpiyat hedefiyle puanlar toplamak istiyoruz."

Aydemir, "Bu müsabakanın ardından Avrupa kıtası olarak tek bir müsabakamız kalacak. O da mayıs ayında Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası. Lizbon'da en iyi performansımızı sergileyerek Hırvatistan'a gitmek istiyoruz. Bu iki müsabakada alacağımız sonuçlara göre iki sporcumuzun daha puanlama üzerinden olimpiyat oyunları kotası alma şansı bulunuyor. Salgın döneminin başında bu müsabakalar iptal edildiğinde sporculardan Merve Çoban ve Meltem Hocaoğlu Akyol kota almıştı ancak kalan iki organizasyonun tekrar yapılacağı ilan edildi. Sporcularımız resmi olarak yarışa devam edecekler ama avantajlı konumdalar. Portekiz ve Hırvatistan'daki müsabakalarda da bu avantajlarını koruyarak olimpiyat vizesi almalarını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karatenin ilk kez Tokyo 2020 ile olimpiyat oyunlarında yer alacağını hatırlatan Aydemir, "Avrupa Şampiyonası'yla sona erecek puan müsabakaları sonucunda toplamda 32 sporcu kota alacak. Haziran 2021'de Fransa'da yapılacak kalifikasyon turnuvası ile de 24 sporcu daha vize alacak. Bizim hedefimiz de puanlamadan gidemeyen sporcularımız ile Fransa'daki bu organizasyonda kota almak ve 8 kategorinin tamamında Tokyo'da mücadele etmek. Bu, merhum başkanımız Esat Delihasan'ın da 'Bunu yapacak gücümüz var' şeklinde ifade ettiği bir hedefti. Amacımız bunu gerçeğe dönüştürmek. Bu anlamda takımımıza güveniyorum." ifadelerini kullandı.