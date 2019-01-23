Karatede Sezon Paris'te Başlıyor

Karate 1 Premier Lig'de sezonun ilk ayağına Fransa ev sahipliği yapacak.

Karate 1 Premier Lig'de sezonun ilk ayağına Fransa ev sahipliği yapacak.



Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 2019 sezonunu Fransa'nın başkenti Paris'te açacak.



Dünya Karate Federasyonunun her yıl düzenlediği ve 2019'da yedi etaptan oluşacak Karate 1 Premier Lig'de, sezonun ilk ayağı Fransa'da düzenlenecek.



Karate Milli Takımı, 25-27 Ocak tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilecek organizasyonda 8 kadın ve 12 erkek sporcuyla mücadele edecek.



82 ülkeden 776 karatecinin katılacağı müsabakalarda 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak.



2020 Tokyo Olimpiyatları kota müsabakaları arasında yer alan organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:



Kadınlar



Ferdi kata: Dilara Eltemur



Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu, Gülsen Demirtürk



Kumite 55 kilo: Tuba Yakan



Kumite 61 kilo: Merve Çoban



Kumite 68 kilo: Eda Eltemur



Kumite +68 kilo: Yıldız Aras, Meltem Hocaoğlu



Erkekler



Ferdi kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş



Kumite 60 kilo: Aykut Kaya, Eray Şamdan



Kumite 67 kilo: Burak Uygur



Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz



Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş



Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan



Erkek takım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran

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