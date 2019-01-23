Karatede Sezon Paris'te Başlıyor
59 dakika önce
Karate 1 Premier Lig'de sezonun ilk ayağına Fransa ev sahipliği yapacak.
Karate 1 Premier Lig'de sezonun ilk ayağına Fransa ev sahipliği yapacak.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 2019 sezonunu Fransa'nın başkenti Paris'te açacak.
Dünya Karate Federasyonunun her yıl düzenlediği ve 2019'da yedi etaptan oluşacak Karate 1 Premier Lig'de, sezonun ilk ayağı Fransa'da düzenlenecek.
Karate Milli Takımı, 25-27 Ocak tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilecek organizasyonda 8 kadın ve 12 erkek sporcuyla mücadele edecek.
82 ülkeden 776 karatecinin katılacağı müsabakalarda 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak.
2020 Tokyo Olimpiyatları kota müsabakaları arasında yer alan organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
Kadınlar
Ferdi kata: Dilara Eltemur
Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu, Gülsen Demirtürk
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61 kilo: Merve Çoban
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur
Kumite +68 kilo: Yıldız Aras, Meltem Hocaoğlu
Erkekler
Ferdi kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş
Kumite 60 kilo: Aykut Kaya, Eray Şamdan
Kumite 67 kilo: Burak Uygur
Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz
Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş
Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan
Erkek takım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:37 Kaynak: AA
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