Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi ve Milli Parkı yeni turizm sezonuna hazır - Son Dakika

Ziyaretçilerine tarih ile doğayı bir arada sunan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi ile Milli Parkı yeni turizm sezonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kadirli ilçesi sınırları içinde yer alan ve Türkiye'nin önemli açık hava müzelerinden biri olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, Milattan Önce 8. yüzyıldan kalma tarihi eserleriyle Milli Park ise eşsiz doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

2020 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren müzede, 1 Nisan itibarıyla başlayan yeni turizm sezonu için hazırlıklar tamamlandı.

Müzenin yanına kurulan 2 seyir terasıyla ziyaretçilerin tarihi eserleri daha iyi görmeleri hedeflenirken, yapılan rampalarda engellilerin müze ve milli parkı daha kolay gezmelerini sağlayacak.

Hazırlıklar kapsamında Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nin yanına kurulacak kütüphane ve kafeteryanın ise yeni sezona hazır olması planlanıyor.

Yeni turizm sezonunda ziyaretçilerini bekleyen Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi ile Milli Parkı çevresinde genel temizlik ve altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Osmaniye Müze Müdürü Mehmet Çavuş, AA muhabirine Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki eserlerin, Milattan Önce 8. yüzyılda Geç Hitit Dönemi'nden kalma olduğunu aktardı.

Müzeyi her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Çavuş, bunda müzenin doğayla tarihi aynı yerde buluşturmasının önemli rol oynadığını söyledi.

Yeni turizm sezonuyla ilgili müzede yürütülen çalışmaların yüzde 90'lık kısmının tamamlandığını aktaran Çavuş, şunları kaydetti:

"Gelen ziyaretçilerimizin, kültür dokumuz ve çevredeki doğayı daha rahat gezebilmeleri için her türlü hazırlığımızı tamamladık. Ziyaretçilerin, doğal güzellikleri daha iyi görebilmeleri adına 2 adet seyir terası yaptırdık. Müzenin giriş bölümünde, ziyaretçilerimizin daha sağlıklı giriş çıkış yapabilmesi adına bir dizi düzenleme yaptık. Ayrıca engelli ziyaretçilerimizin müzeyi rahatlıkla gezebilmesi ve her türlü ihtiyacını rahat giderebilmesi için altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Müzeye gelen ziyaretçilerimizin dinlenip bir şeyler yiyip içebilecekleri kütüphane kafemiz de çok yakın bir zamanda hizmete açılacak."

Çavuş, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınmasının müzenin tanıtımı açısından çok önemli bir gelişme olduğunu ve yakın zamanda katkısını görmeyi planladıklarını dile getirdi.

Çavuş,"2020 yılında yaptığımız müracaat sonucu müzemiz UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Bu sayede UNESCO Dünya Kültür Mirası Merkezi'nin resmi internet sitesinde müzemiz hakkında fotoğraf ve bilgilere yer verildi. Bu sayede dünyanın dört bir tarafından insanlar müzemiz hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Bu yıl, bu tanıtım sayesinde müzemize gelecek yabancı ziyaretçi sayısında bir artış bekliyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak her türlü hazırlığımızı yaptık, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi bekliyoruz." dedi.