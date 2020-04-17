Karatepe Aslantaş, UNESCO Dünya Mirası Listesine girdi - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan son Hitit şehri Karatepe Aslantaş arkeolojik sit alanı ve açık hava müzesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine girdi.

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KA-VAK) ve Kadirli Kaymakamlığınca 2019 yılında ortaklaşa hazırlanan UNESCO başvurusu sonuçlandı. Karatepe Aslantaş arkeolojik sit alanı ve açık hava müzesi UNESCO dünya kültür mirası geçici listesine girdi. Kararı UNESCO resmi internet sitesinden de yayınladı. Alınan karar için Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karatepe Aslantaş arkeolojik alanı çok şükür UNESCO 'Dünya Mirası Geçici Listesine' alındı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ülkemize, memleketimize hayırlı olsun" dedi.

Karatepe Aslantaş açık hava müzesi Kadirli ilçesi, Kızyusuflu köyü sınırları içerisinde, 638 rakımlı tepede, Karatepe'nin kuzeyindedir. Kadirli'nin güneydoğusunda olup ilçeye 22 kilometre, Osmaniye'ye 30 kilometre, Adana'ya ise 130 kilometre uzaklıkta. Karatepe, geç Hitit çağında (M.Ö. 8. yy) Adana ovası hükümdarı Asativatas tarafından, krallığını kuzeydeki vahşi kavimlere karşı korumak üzere, bir hudut kalesi olarak yaptırılmış. Kurucusundan dolayı Asativadaya adını alan bu yer M.Ö. 725-720 tarihlerinde Asur Kralı 5 Salamonsor veya M.Ö. 680 yılında Asarhaddon tarafından ele geçirilmiş, yakılıp yıkılmıştır. - OSMANİYE