Son dakika haberleri! OSMANİYE KARATEPE MİLLİ PARKI'NDA ORMAN YANGINI; 4 DÖNÜM KIZILÇAM ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlada anız yangını olarak başlayıp alevlerin Karatepe Milli Parkı'ndaki ormanlık alana sıçradığı yangına, 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve 100 yangın söndürme personeli ile karadan müdahale edildi. Yangın saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 4 dönüm kızılçamın zarar gördüğü belirtilirken, ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı.

Bu arada yangınla ilgili ismi açıklanmayan tarla sahibi gözaltına alındı.