Karatepe: Önümüzdeki bir haftada kabinede köklü revizyon olacak
1 saat önce
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe ekonomi gündemine dair gelişmeleri, euronews Türkçe'ye yorumladı
Ankara Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:08
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe
ekonomi gündemine dair gelişmeleri, euronews Türkçe'ye yorumladı. İstanbul
'da 23 Haziran'da tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminin piyasalara yansımasını anlatan Karatepe, "Bu sabah ortaya çıkan verilere baktığımız zaman görüyoruz ki döviz kurlarında bir miktar gerileme var. Sabah
saatlerinde dolar 1.70'in üzerinde değer kaybetti. Borsa güne yüzde ikiye yakın yükselişle başladı. Faiz oranlarında da, gösterge faizin yüzde 20'nin altına çekildiğini gördük. Bu bize gösteriyor ki piyasa Türkiye
'de dün ortaya çıkan seçim sonuçlarını aslında siyasi normalleşmenin bir başlangıcı olarak görüp olumlu bir biçimde yorumlamıştır." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan'da "İran'a karşı koalisyon" arıyor
İran'dan ABD'ye tehdit: Gerekirse bir İHA daha düşürürüz
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Uçuşta uyuyakalan kadın uçakta unutuldu!