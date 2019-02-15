Karavaizoğlu, Suşehri'ni Ziyaret Etti

Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, Suşehri ilçesini ziyaret etti.



Karavaizoğlu, ilçedeki şube şefliğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ile de görüşen Karavaizoğlu, Suşehri ve çevresinin şeker pancar üretiminde önemli olduğunu söyledi. Karavaizoğlu, amaçlarının bölgede pancar üretimini yaygınlaştırmak olduğuna değinerek, pancar üreticilerini mağdur etmemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.



Başkan Yüksel de bu konuda her zaman destek vereceklerini kaydetti.



Ziyarette, Erzurum Şeker Fabrikaları ziraat mühendisi Ayhan Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve Gençlik Kolları Başkanı İlhan Erden de hazır bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mahkeme, Demet Akalın'ın Ece Erken İçin Tedbir Kararının Uzaması Talebini Reddetti

Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Tartışma: Marketlerin Yaptığı Kar, Haksız Kazanç

Erdoğan, Kapadokya'daki Kaçak Yapılar İçin Talimatı Verdi: Hepsini Yıkın

Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor