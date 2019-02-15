Son Dakika Haberleri: Karavaizoğlu, Suşehri'ni Ziyaret Etti

Karavaizoğlu, Suşehri'ni Ziyaret Etti

20 dakika önce

Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

Karavaizoğlu, Suşehri'ni Ziyaret Etti, System.String[]
Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

Karavaizoğlu, ilçedeki şube şefliğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ile de görüşen Karavaizoğlu, Suşehri ve çevresinin şeker pancar üretiminde önemli olduğunu söyledi. Karavaizoğlu, amaçlarının bölgede pancar üretimini yaygınlaştırmak olduğuna değinerek, pancar üreticilerini mağdur etmemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Başkan Yüksel de bu konuda her zaman destek vereceklerini kaydetti.

Ziyarette, Erzurum Şeker Fabrikaları ziraat mühendisi Ayhan Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve Gençlik Kolları Başkanı İlhan Erden de hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:39 Kaynak: AA

Fazlı Yüksel, Suşehri, Güncel
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