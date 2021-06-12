Karavan katliamında yeni gelişme - Son Dakika

Karavan katliamında yeni gelişme

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan karavan katliamında alkol alan şahsın, birlikte geldiği 2 kişiyi ve kavgayı ayırmaya gelen 1 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

İlçe merkezine 26 kilometre mesafede bulunan Kolay Mahallesi Derbent Barajı kıyısında bulunan karavanda iddiaya göre Oğuz B.(28), arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra saat 04.30 sıralarında aralarında tartışma çıktı. Oğuz B. "Bana yanlış yaptınız" diyerek karavana birlikte geldiği arkadaşı çiğköfteci İsmail Varolve Orhan Yüksel'esilahla ateş etti. Çıkan arbede de bitişinde bulunan karavanın camı kırıldı. Kırılan camın sesine uyanarak, ne olduğunu anlamak için karavandan dışarı çıkan Mustafa Önbaş'a dasilahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği İsmail Varol, Orhan Yüksel ve Mustafa Önbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın şokunu yaşayan Oğuz B. birlikte karavanda bulunan Kemal Yüksel olay yerinden kaçarak emniyete sığındı. Daha sonra jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.